 

Мнение: Этодругин Блинкена, приём Лаврова в Индии и упрощённый визовый режим со странами Азии

08.03.2023, 17:50, Разное
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1. Смешной пример лицемерия американцев (ссылка).
 
На левой картинке глава МИД США Энтони Блинкен пишет, что когда дети в Узбекистане учат английский язык – «это хорошо для их будущего». На правой картинке тот же Блинкен пишет, что когда дети в Синцзяне (Синцзян-Уйгурский автономный район Китая) учат китайский язык (мандарин) – это «культурный геноцид».

Подозреваю, что мистера Блинкена не так уж сильно волнует судьба иностранных детей, он просто руководствуется господствующей сейчас в США готтентотской моралью.

2. На встрече глав МИД стран Ж20 нашего Сергея Лаврова и министра иностранных дел Германии Анналену Бербок встречали по-разному (ссылка). Лаврова встретили полным парадом, с журналистами и телекамерами, выстроившись в ряд у трапа самолёта, чтобы пожать руку дорогому гостю. Госпожу Бербок, напротив, у трапа никто не ждал, ей пришлось лично бежать от самолёта, искать встречающих.

Похоже, отношение к немецким политикам в Индии пренебрежительное. Оно и понятно — нет смысла налаживать отношения с немецкими политиками, так как они всё рано ничего не решают в собственной стране. Индия — третья экономика мира, так что если индийцам будет что-то нужно от Германии, им будет проще сразу договориться с хозяином страны, то есть с США.

3. К вопросу о том, зачем вообще Сергей Лавров ездил в Индию. Вот одна из тем, которая обсуждалась во время визита, и о которой можно говорить вслух (ссылка):

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами. Об этом рассказал ТАСС статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

По его словам, проработка проектов документов ведется с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами. Он также добавил, что Москва начала работу над снятием ограничений на выдачу электронных виз для примерно 70 дружественных государств.

Источник: Место для дискуссий


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