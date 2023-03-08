 

Юрий Лоза будет вести шоу «Народный эксперт» на РЕН ТВ

08.03.2023, 17:33, Разное
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Телеканал РЕН ТВ готовится запустить новую программу «Народный эксперт». В её съёмках примут участие рядовые граждане России и ближнего
зарубежья, обладающие экспертным мнением по самому широкому кругу вопросов в
разных областях науки и общества: истории, политологии, экономике, финансовых рынках,
криминалистике, юриспруденции, вирусологии, геодезии, химии, музыке,
киноискусстве и так далее.

Участникам будут давать краткие описания актуальных новостей. Конкурсант должен будет как можно быстрее проанализировать событие, указать его причины и последствия, рассказать, кто за этим стоит на самом деле. Пойдёт ли речь о новой вспышке пандемии в Африке, террористическом
акте или падении акций нефтеперерабатывающих компаний, участника попросят дать
ответы на следующие вопросы:

1) Действительно ли описываемое событие имело место, либо
это просто инсценировка. Если да, то чья?2) Кто может стоять за происшествием?3) Почему описываемое событие не так просто, как может
показаться на первый взгляд?4) Какие могут быть последствия у этого события?5) Каково значение произошедшего для России и российских
граждан?

Ведущим должен стать известный
эрудит и исполнитель авторской песни Юрий Лоза. Продюсеры остановились на
нём, поскольку, по мнению источника «Панорамы», он «проявил себя как
опытный эксперт и аналитик во многих отраслях науки и общественной жизни».

Отбор на телепередачу будет вестись с помощью краткого
опросника, который включит в себя простые вопросы по религиоведению, генетике,
сантехнике, уфологии и других сферах. Победителей конкурса наградят талонами на
услуги топовых региональных СММ-специалистов, которые помогут им создать свой собственный Telegram-канал.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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