Мнение: Певчих, Венедиктов, Эстония и ДЭГ

Мария Певчих, любимица старика ОлдФишера, выпустила от имени Алексея Навального достаточно занятный ролик-расследование, который почему-то многие (сужу по отзывам в соцсетях) восприняли как направленный против Алексея Венедиктова (хотя в целом там замах вроде как много выше – на мэра Собянина). Там очень смешно про непотопляемую парочку армянских Альхенов – супругов Симонян, точнее всего симоняновского семейства; там про опять же супругов Собчаков… Вижу в этом невольную рекламу скрепности Собянина – он, выходит, даже из “черной кассы” предпочитает поддерживать “оппозиционеров” не по отдельности, а семьями – вот такой он молодец и сторонник дедовских устоев!

И да, пожалуй, наиболее подробно неистовая Певчих там обрушивается на экс-главу экс-радиостанции “Эхо Москвы”, обличая его за порочные связи с той же мэрией, в наибольшей степени – за неустанную рекламу и продвижение Венедиктовым “дистанционного электронного голосования” (ДЭГ). Да, с “электронным голосованием” Веник (ласковое прозвище Венедиктова в демократических кругах) подставился знатно и по полной, тут ничего не скажешь. Даже договорился до того, что чуть ли не сам его придумал… а потом “навязал” Собянину.

Ну а Певчих там показывает на схеме, как и откуда от мэрии к Венедиктову перетекали деньги – в виде исключения к нему одному, супруга главы уничтоженной радиостанции (если она у него вообще имеется) нигде вроде как не фигурирует.

В общем-то, рядовое расследование, интересное разве что демонстрацией степени коррумпированности российской “легальной оппозиции”. Еще будет интересно посмотреть на следовый эффект этого наезда на мэра с его мэрией: я почти уверен, что резонанса не будет почти никакого – и именно в силу действия тех механизмов, которые ролик как раз и выявляет, пусть и в минимальной степени.

Фокус ведь в том, что Собянин в российском скукоженном информпространстве применяет воистину КОВРОВОЕ бомбометание. Даже в Телеграме мэрия старается заключить в свои слюнявые объятия не только Симонян-Собчак-Венедиктова, а по возможности ВСЕХ сколь-нибудь возвышающихся над пейзажем блогеров-“лидеров мнения”. Всем щедрый мэр старается что-то отслюнявить из безбрежных московских доходов, причем не разово, а на “абонементе”. Зачастую условие только одно: даже не надо хвалить, достаточно только не ругать. Минимум “негатива” про Москву и мэра. Всё! Это называется “блок”.

Поэтому ролик Певчих просто не будут обсуждать. “Военкорам” Собянин неинтересен, да им и стремно упоминать “иноагента Певчих” и иноагента ФБК; официозные СМИ промолчат из лояльности, московские СМИ типа МК – тем более. Ну а “оппо”, включая даже какого-нибудь затрапезного футбольно-медицинского блогера Шулику – все на содержании. Собянин “проложился” со всех сторон, ему в этом смысле и Шойгу позавидует.

Я сам тоже резко против “электронного голосования”, и тоже именно за него у меня самый большой счет к Венику. Я считаю, что главное достоинство процедуры голосования при демократии – это все же не “удобство”, а подконтрольность снизу и проверяемость. Избиратель может, если уж приспичит, и ножками до школы прогуляться – а вот малейшее подозрение в фальсификации делает не только само голосование, но и в принципе всю предвыборную борьбу заведомо бессмысленным издевательством.

Занятно, что тут как раз подоспел еще один весомый аргумент ПРОТИВ ЭГ… но Мария Певчих едва ли его использует.

Речь об Эстонии. Кстати, в рекламе ДЭГ маленькую, “но высокотехнологичную” Эстонию у нас в стране активно использовали – дескать, вот, какие же молодцы-прибалты, они там вообще всё переводят на “удаленку”, все выборы, скоро там домохозяйки, не отрываясь от домашних забот, будут ежедневно по своему смартфону страной управлять, оп-ля-ля, да здравствует прогресс, вот и нам бы так!

Мне этот эстонский “прогресс” всегда казался подозрительным, ведь все претензии к “электронке” – непрозрачность и подверженность манипуляциям – одинаковы независимо от географии. И вот, пожалуйста – эстонский грандиозный скандал на выборах их парламента:

“Состоявшиеся 6 марта выборы в парламент Эстонии завершились скандалом: правящая «Партия реформ» во главе с премьер-министром Каей Каллас неожиданно обошла популярных консерваторов (EKRE), не желающих сотрудничать с США и поставлять вооружение Киеву.

По данным экзит-полов, «Партия реформ» уступала EKRE с результатом 20% голосов против 25%. Но случилось электоральное «чудо»: по итогам электронного голосования партия Каллас набрала 31% голосов, а EKRE – 16%. Политологи предполагают, что действующие власти Эстонии неспроста в разгар конфликта на Украине выиграли выборы с результатом, абсолютно противоречащим данным экзит-полов”.

Всё по российским “стандартам” работы ДЭГ: “опрокидывающие” данные ЭГ по сравнению и с результатами экзит-поллов, и данными “бумажного” (то есть проверяемого) голосования на участках – именно так в Москве в 2021 году поменялись ВСЕ победители по округам (по участкам везде выиграли оппозиционеры, после “подключения данных ДЭГ” выиграли только едросы).

К сожалению, Певчих и ее ФБК не смогут ссылаться на Эстонию, потому что там действующие власти “правильные”. Но интересно, что скажет Венедиктов. Впрочем, понятно, что скажет: что он и всегда говорит в ответ на такие вопросы – “Не доказано!”

Однако ДЭГ, как и “почтового голосования”, в нормальной демократической стране быть не должно. Жаль, что таких стран в мире скоро совсем не будет.