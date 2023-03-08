 

Боррель предложил экстренно выделить 1 млрд евро для боеприпасов Украине

08.03.2023, 17:25, Новости дня
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Киев нуждается в экстренных поставках боеприпасов, на эти цели необходимо найти 1 млрд евро в так называемом Европейском фонде мира, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Средства нужно провести через новый пакет экстренной помощи киевскому режиму, боеприпасы надо закупить из имеющихся запасов, сообщил Боррель, передает РИА «Новости».

Еще 1 млрд евро нужно для проведения закупок в среднесрочной перспективе, добавил он.

Боррель указал, что рассчитывает на принятие положительного решения по вопросу на встрече глав МИД и глав минобороны ЕС 20 марта.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса уже подписали контракты с ВПК по наращиванию производства боеприпасов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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