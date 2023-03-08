 

Гутерриш призвал продлить зерновую сделку

08.03.2023, 17:25, Новости дня
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Действие зерновой сделки необходимо продлить на период после 18 марта, сообщил в Киеве на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Также он отметил, что экспорт удобрений и зерна из РФ и с Украины имеет ключевое значение для продовольственной безопасности. По словам Гутерриша, в рамках зерновой сделки из украинских портов было вывезено 23 млн тонн зерна, передает ТАСС.

Ранее в США призывали Россию согласиться на продление и расширение зерновой сделки.

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что подписанные в Стамбуле договоренности о перевозке зерна нуждающимся странам, получившие название «зерновая сделка», больше не работают.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что продление зерновой сделки возможно только при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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