 

Главу саратовской наркоклиники задержали по делу о смерти пациента на веранде зимой

08.03.2023, 17:25, Новости дня
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Руководитель саратовской наркологической клиники и его коллега задержан по делу о гибели человека, которого бросили на неотапливаемой веранде в ковре, сообщили в региональном управлении СК.

Подозреваемый оказывал на платной основе услуги проживания нарко- и алкозависимым в частном доме в Саратове, он привлек для этого 30-летнего приятеля, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В конце февраля подозреваемый и его помощник, а также другие обитатели дома завернули в ковер 25-летнего пациента, замотали тело скотчем и оставили на веранде. Мужчина вскоре умер от переохлаждения.

Возбуждено уголовное дело, главу клиники и его помощника задержали, проводятся следственные действия. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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