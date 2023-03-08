Главу саратовской наркоклиники задержали по делу о смерти пациента на веранде зимой

Руководитель саратовской наркологической клиники и его коллега задержан по делу о гибели человека, которого бросили на неотапливаемой веранде в ковре, сообщили в региональном управлении СК.

Подозреваемый оказывал на платной основе услуги проживания нарко- и алкозависимым в частном доме в Саратове, он привлек для этого 30-летнего приятеля, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В конце февраля подозреваемый и его помощник, а также другие обитатели дома завернули в ковер 25-летнего пациента, замотали тело скотчем и оставили на веранде. Мужчина вскоре умер от переохлаждения.

Возбуждено уголовное дело, главу клиники и его помощника задержали, проводятся следственные действия. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

—