Не взяла! – Личное мнение

Недавно родившую Ольгу Орлову теперь критикуют за то, что она улетела на праздник к Ксюнделю без ребёнка.

«Вот и появляется новый повод для осуждений», — цитирует Орлову КП.



Фото: Соцсети

Улетела и без ребёнка!

А что, нужно было взять младенца с собой? Нет, ну серьёзно — все поехали кутить, а Ольга должна была скакать с коляской по горам?

Надеюсь, ни у кого тут нет сомнений, что ребёнку на празднике выходцев из Дома 2 делать нечего.

А что, если в принципе не ехать? Тоже нельзя. Ведь в чём работа Орловой и прочих гостей? Показывать, как им весело живётся. Раз не поедешь, два, и о тебе тут же забудут.

В том, что Орлова оставила ребёнка дома, нет ничего плохого. Это правильное решение, возмущаться тут нечего. Деваться некуда, нужно ехать, брать ребёнка с собой — не вариант.

Или что нужно было сделать?

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