Не взяла! – Личное мнение
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Недавно родившую Ольгу Орлову теперь критикуют за то, что она улетела на праздник к Ксюнделю без ребёнка.
«Вот и появляется новый повод для осуждений», — цитирует Орлову КП.
Фото: Соцсети
Улетела и без ребёнка!
А что, нужно было взять младенца с собой? Нет, ну серьёзно — все поехали кутить, а Ольга должна была скакать с коляской по горам?
Надеюсь, ни у кого тут нет сомнений, что ребёнку на празднике выходцев из Дома 2 делать нечего.
А что, если в принципе не ехать? Тоже нельзя. Ведь в чём работа Орловой и прочих гостей? Показывать, как им весело живётся. Раз не поедешь, два, и о тебе тут же забудут.
В том, что Орлова оставила ребёнка дома, нет ничего плохого. Это правильное решение, возмущаться тут нечего. Деваться некуда, нужно ехать, брать ребёнка с собой — не вариант.
Или что нужно было сделать?
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Источник: Лена Миро
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