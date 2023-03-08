 

Блумберг: В мире стало больше биолабораторий с повышенной секретностью

08.03.2023, 16:40, Разное
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Bloomberg сообщает, что лабораторий, предлагающих высокий уровень защиты научных исследований, становится все больше во всем мире.По оценкам Global Biolabs, 10 лет назад в мире было всего 25 учреждений.

Хотя количество биолабораторий по всему миру растет, универсального способа их управления или регулирования не существует. По некоторым данным, именно утечка из лаборатории вируса COVID-19 помогла узнать о росте числа подобных учреждений в мире.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, ранее заявила, что существует риск распространения улучшенных патогенов из-за биолабораторий, которые финансируются США. Их существование является риском для общества и нарушением конвенции.


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