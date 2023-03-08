В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету

Американская компания Relativity Space планирует отправить на орбиту первую ракету, напечатанную на 3D-принтере. Об этом сообщается на официальных страницах компании в соцсетях.

Согласно сообщению, ракета-носитель Terran1 на 85% состоит из компонентов, напечатанных на 3D-принтере. Ее запуск состоится в среду с мыса Канаверал во Флориде. По данным компании, длина ракеты достигает 30 метров, она оснащена двигателями Aeon, которые также были изготовлены методом 3D-печати. Двигатель использует жидкий кислород для окисления и метан в качестве топлива.

Запуск одной ракеты стоит около 12 миллионов долларов. Relativity Space заявила, что технология 3D-печати может значительно сократить стоимость и время, необходимое для создания ракеты.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым пристыковался к Международной космической станции.