Мнение: Китай обгоняет США: теперь и в науке тоже

Обыватели судят о странах по стереотипам своей молодости. Спросите их про Россию: вам расскажут про пьянство, разруху и деградацию. Спросите их про Китай: услышите про полуграмотных крестьян, которые мастерят в сарайчиках примитивный ширпотреб по чертежам белых инженеров.

Действительно, 20-30 лет назад Китай не был ещё способен соревноваться с Западом на равных. Однако сейчас китайцы очень сильны в науке и в инженерном деле, и они уже обгоняют американцев в большей части областей. Цитирую из статьи в британском Гардиан, которая, в свою очередь, ссылается на доклад АИСП (ссылка):

Соединенные Штаты и другие страны Запада проигрывают Китаю гонку за развитие передовых технологий и удержание талантов, при этом Пекин постепенно устанавливает монополию в некоторых областях…

Китай лидирует по 37 из 44 технологий, отслеживаемых в рамках годичного проекта аналитического центра Австралийского института стратегической политики. Эти области включают электрические батареи, гиперзвуковую связь, 5G и 6G…

…по некоторым технологиям все 10 ведущих мировых исследовательских институтов базируются в Китае и в совокупности создают в девять раз больше высокоэффективных исследовательских работ, чем страна, занимающая второе место (чаще всего США)…

…Китай укрепляется за счет импорта талантов и знаний: пятая часть его высокоэффективных работ написана учёными, работавшими ранее в странах Пятиглазого Альянса (США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии)…

…Китай имеет высокие шансы установить монополию в восьми технологиях, включая наноматериалы, водород и аммиак для энергетики и синтетическую биологию…

…успехи Китая в создании гиперзвуковых ракет, способных нести ядерное оружие [объясняются тем, что] за последние пять лет Китай произвел 48% мировых научно-исследовательских работ по усовершенствованным авиационным двигателям, включая гиперзвуковые, и в Китае расположены 7 из 10 ведущих мировых исследовательских институтов в этой тематической области…

…существует большой разрыв между Китаем и США, как двумя лидерами, и всеми остальными странами…

Размер имеет значение. Население США в 4 раза меньше, чем население Китая. Следовательно, американцам нужно готовить учёных и инженеров в 4 раза усерднее, чтобы хотя бы сохранять паритет. В реальности же американский народ серьёзно деморализован, придавлен повесточкой и хочет скорее декаденствовать, нежели грызть гранит науки. В Китае ситуация обратная — несмотря на значительное количество любителей «лежать плашмя», китайцы очень мотивированы на учёбу. Вот характерная китайская социальная реклама, которая отражает не только пожелания государства, но и установки китайских родителей. Краткая суть видео — усердно учись, школьник, тогда у тебя будет хорошая работа и много денег (видео).

И, для сравнения, социальная реклама из США. В этих видео посылы уже иные — во-первых, стыдись, что ты белый (видео 1), а во-вторых, проявляй бдительность, чтобы тебя не подстрелили в школе (видео 2).

А вот цитата из печально знаменитого американского пособия для учителей (ссылка):

Основа для демонтажа расизма в математике предлагает… критические подходы к ликвидации превосходства белой расы в классах математики, подсвечивая токсичные характеристики культуры превосходства белой расы в отношении математики. Опираясь на эту структуру, учителя взаимодействуют с критической практикой, чтобы изменить свои учебные убеждения и практику в сторону антирасистского математического образования. Сосредоточив внимание на борьбе с расизмом, мы учимся быть ответственными преподавателями математики, выступающими против расизма.

К чему привёл «демонтаж расизма в математике» известно — математические знания американских школьников оставляют желать много лучшего. Пару недель назад мы уже обсуждали новость — «В 23 школах Балтимора экзамен по математике не смог сдать никто» (ссылка). И это на фоне китайских школьников, которые плачут над учебниками, но грызут гранит науки, так как у них за спиной стоит суровая китайская мама с тапком в руке.

Некоторые американцы прибегают тут к последней уловке: они говорят, будто китайцы старательные, но не очень умные, будто они берут только высиживанием, будто они не способны к настоящему творчеству. К несчастью для американцев, китайцы в среднем умнее их. Хоть китайские методы обучения и могут вылиться в тяжёлые неврозы, однако даже жертвы карательной дисциплины сохраняют высокий интеллект. Одно из доказательств — международные олимпиады по программированию, на которых США на победу уже давно не претендуют, тогда как Китай выступает почти так же хорошо, как и Россия.

Собственно, проблема не нова: американская система образования давно уже неконкурентоспособна, так как юным хулиганам и бестолочам там дали право командовать учителями. Умному ребёнку в США тяжело: даже если он способен к самодисциплине, что, вообще, не является для школьников характерным, ему всё равно мешают учиться одноклассники.

Раньше проблему заливали деньгами — США буквально скупали «мозги» за рубежом. Теперь пылесос выключается. Иностранным учёным больше нет смысла терпеть миазмы американских ценностей, так как они могут получить всё необходимое для работы и для жизни в какой-нибудь нормальной стране.

Мне не вполне понятно, как США собираются выигрывать у Китая холодную войну. Экономически США гораздо слабее, технологически — держатся из последних сил. Пожалуй, американцам стоило бы уже начинать переговоры о почётной капитуляции. В противном случае они могут надорваться, прокатившись в итоге по печальному сценарию СССР.

PS. Дорогие читательницы! С праздником вас!