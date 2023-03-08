 

Производитель шин Continental объявил об уходе из России

08.03.2023, 16:00, Новости дня
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Немецкий производитель шин Continental сообщил о планах «контролируемо» уйти с российского рынка из-за ситуации на украинской территории.

Компания «продолжает стремиться к контролируемому уходу» из России, передает ТАСС со ссылкой на заявление производителя.

Год назад Continental объявляла о приостановке своего калужского завода, где, помимо шин, производились и комплектующие. Через некоторое время производитель решил возобновить его работу. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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