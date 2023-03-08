Бузова разнылась – Личное мнение

У Лермонтова был разочаровавшийся в любви Печорин, а у нас зато есть Ольга Бузова.

Попав в Африку Бузова вспомнила, какой она была раньше, и заплакала.



Фото: Соцсети

Чего ноешь, Бузова? Оказывается, с любовью всё трудно.

«Иногда я пытаюсь вспомнить себя 18-ти летнюю. Конечно, события я помню отчетливо. У меня феноменальная память ✊🏻Но иногда кажется, что это воспоминания не обо мне…О другом человеке. Героине другого, давно забытого кино. 😢

Но здесь, в Африке, я вдруг, неожиданно для самой себя, попала в прошлое. Я попала туда не воспоминаниями, а чувствами, всем своим нутром. Я встретилась с самой собой. С той Олей Бузовой, которую не знают миллионы людей.❤️»

То есть, у гОленьки есть феноменальная память — раз. И два — она попала в прошлое всем нутром.

Так почему разнылась? Трудно разобраться — насколько я поняла, Бузова почувствовала любовь от персонала отеля и размякла.

«Попасть в прошлое мне помогла любовь. Любовь людей вокруг: персонала отеля, официантов в ресторанах, простых людей на улице. Они все очень трепетно и уважительно относятся ко мне. Они все дарят мне свою любовь. Безотносительно моего статуса, моего имени, моих заслуг. Они не знают меня и моей популярности. Но они любят. Просто так. Потому что я человек».

Бузова уверяет, что она настолько популярна и у неё много заслуг. Сам себя не похвалишь, как говорится, так никому и дела нет.

Феноменальная память, статус, заслуги — всё это, считает Бузова, у неё есть.

А вот любовь — с ней сложно. Но зато теперь всё хорошо — и официанты любят, хотя и не догадываются даже, что Бузову знают миллионы людей.

Это ли не счастье?

«И я заплакала», — призналась Бузова.

Ты, Оленька, прекрати с этими слезами. Чего размякла-то? У тебя ведь — статус, имя, популярность. А ты сидишь и ноешь.

А вам иногда кажется, что вас никто не любит?

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