Киберэксперт Бедеров объяснил, как найти своего двойника в Интернете с помощью фото

В Интернете можно искать своих двойников с помощью сервисов, использующих нейронные сети для идентификации людей по фотографиям. Игорь Бедеров, руководитель отдела информационно-аналитических исследований компании T.Hunter, пояснил “Газете.Ru” о данной практике.

По сути, это побочный эффект общедоступных инструментов для пирсинга, которые можно использовать в качестве развлечения. Легенда гласит, что каждый человек на земле рождается со вторым. Данный сервис позволяет это проверить.

Бедеров говорит, что многие из этих “поисковых систем”, работают с базами фотографий из социальных сетей. Есть и такие, которые могут искать фотографии из других источников. Один из таких сервисов, например, имеет базу данных, содержащую более 58 миллионов изображений. Эти сервисы могут быть очень полезны для идентификации личности, особенно для тех, кто работает в области поиска данных из открытых источников (OSINT). Бедеров объяснил, что можно установить личность незнакомого человека, проведя поиск в социальных сетях. Это позволит определить дату его рождения и контакты. Можно также посмотреть, какие места он посещал.

Эксперт предупредил, что хотя сервис может быть забавным для легальных пользователей, он также может стать инструментом шантажа для злоумышленников. Нетрудно понять, как можно добиться “деанонимизации” проституток и веб-кам-моделей. Другие идут дальше. Они размещают фотографии секс-работников на специальных сайтах, а затем ищут их двойников в социальных сетях. Затем они шантажируют жертв. По словам Бедерова, они требуют от двойников деньги в обмен на неразглашение компрометирующей информации.

Эксперт советует не паниковать и не поддаваться на провокации, если человек столкнулся с подобным вымогательством. Вместо этого следует немедленно обратиться в правоохранительные органы.