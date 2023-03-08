Henkel заявила о намерении продать свой российский бизнес к марту 2023 года

По данным газеты РБК, немецкая компания Henkel, производящая в РФ бытовую химию и косметику под брендами Syoss, Fa и Persil, планирует закрыть свои российские предприятия к марту 2023 года.

Согласно отчетности Henkel: “В первые месяцы мы получили много вопросов относительно нашего будущего бизнеса в России, а также критики, что не сделали этого сразу”. Компания не могла немедленно свернуть бизнес в России, поскольку компания присутствует на российском рынке уже более 30 лет и насчитывает около 2,5 тысяч сотрудников.

9 февраля 2023 года генеральный директор Henkel Карстен Кнобель заявил в интервью газете WirtschaftsWoche, что в РФ немецкий концерн прекратит свою деятельность в первом квартале года, причем переговоры по данной сделке еще продолжаются.

Henkel объявила 19 апреля, что компания покинет российский рынок “в связи с текущими обстоятельствами”, в настоящее время идет процесс реализации этого решения.