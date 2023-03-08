 

Мнение: Путин, женщины, 8 марта…

08.03.2023, 13:50, Разное
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Президент России поздравил женщин с Международным женским днём.

Уже традиционно, в поздравлении Владимира Путина нет даже намека, что 8 марта – это вообще-то день солидарности женщин в борьбе за женские права. Впрочем, это еще во времена СССР протестный день ловко превратили в день просто женщин.

Так и сказал сегодня президент России про этот праздник: «…для России он всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами, потому что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас – безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение».

И не удивило, что даже в поздравление с женским днем спичрайтеры президента виртуозно ввернули спецоперацию России на Украине.

Владимир Путин отдельно поздравил женщин-военнослужащих.

Не забыл и матерей, жен, сестер участников спецоперации.

Дословно:

«…В сложные моменты, во времена испытаний неравнодушие, отзывчивость женского сердца всегда превращаются в мощную силу, которая указывает самый правильный, справедливый, нужный образ действий. Так происходит и сейчас. Знаю, как искренне, порой самоотверженно вы поддерживаете наших солдат и офицеров – и своих близких, и совсем незнакомых ребят – молитвой, тёплыми словами и добрыми делами. Пишете письма, собираете посылки со всем необходимым, плетёте маскировочные сети, идёте волонтёрами в госпитали, чтобы заботиться о каждом, как о собственном сыне.

Вы вдохновляете, вселяете веру, помогаете нашим героям, невзирая на расстояние, почувствовать частичку дома, а ваше сострадание, милосердие способны творить – и творят – настоящие чудеса» (все цитаты отсюда).

В общем, как не крути, но день солидарности женщин в борьбе за женские права сегодня в России стал днем сплочения женщин для достижения целей спецоперации России на Украине.

А кто сплачиваться не хочет, тому и праздновать 8 марта не стоит?

Так и живем.

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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