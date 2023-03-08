 

Российские десантники и херсонский енот Херси поздравили женщин с 8 Марта

08.03.2023, 13:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские десантники со своим «полосатым братом», енотом Херси, поздравили женщин с праздником и пожелали им здоровья, счастья и любви.

Десантник рядом с арт-объектом под названием «Счастье не за горами» в Луганской народной республике, между городами Луганск и Северодонецк рассказал, что они с маленьким полосатым братом Херси не поехали на передовую, а решили поздравить всех женщин с 8 Марта. Военный и енот пожелали всем счастья, здоровья любви, передает РИА «Новости».

 

Ранее российские военнослужащие с передовой поздравили женщин с праздником.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06.21 / В «Одноклассниках» появились звуковые стикеры сборной России

19.10.21 / “Мечтал о таком очень долго!” Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены

08.07.20 / Онищенко раскритиковал использование выражения «вторая волна» инфекции

30.01.21 / Трансгендеры вернутся в армию США — и прооперируются за счёт налогоплательщиков

21.09.20 / Назначены сенаторы от Ростовской и Пензенской областей

19.10.21 / Huawei представил новую модель смартфона Enjoy 20e

27.11.21 / Хромбуки получат защиту от подглядывания

09.10.20 / Выросло число детей, госпитализированных с отравлением в Дагестане

08.06.21 / Компания “Метинвест” вложила в экомодернизацию $10 млрд и снизила выбросы в два раза – гендиректор

19.07.21 / В Совете старейшин Северного Кавказа отвергли требование ЕСПЧ узаконить гей-браки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика