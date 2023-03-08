Российские десантники и херсонский енот Херси поздравили женщин с 8 Марта
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Российские десантники со своим «полосатым братом», енотом Херси, поздравили женщин с праздником и пожелали им здоровья, счастья и любви.
Десантник рядом с арт-объектом под названием «Счастье не за горами» в Луганской народной республике, между городами Луганск и Северодонецк рассказал, что они с маленьким полосатым братом Херси не поехали на передовую, а решили поздравить всех женщин с 8 Марта. Военный и енот пожелали всем счастья, здоровья любви, передает РИА «Новости».
Ранее российские военнослужащие с передовой поздравили женщин с праздником.
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