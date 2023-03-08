Экс-мэр Белгорода Иванов задержан по делу о взятке
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Бывшего главу Белгорода Антона Иванова задержали по делу о получении взяток, следствие намерено ходатайствовать о его аресте, сообщил источник в правоохранительных органах.
Иванова задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, рассказал собеседник ТАСС.
Иванова избрали на должность белгородского мэра в декабре 2021 года, через несколько месяцев он ушел с поста из-за перехода на другую работу. До этого назначения он занимал пост первого заместителя главы администрации.
Спустя почти год он покинул должность в связи с переходом на другую работу.
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