 

Экс-мэр Белгорода Иванов задержан по делу о взятке

08.03.2023, 13:43, Новости дня
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Бывшего главу Белгорода Антона Иванова задержали по делу о получении взяток, следствие намерено ходатайствовать о его аресте, сообщил источник в правоохранительных органах.

Иванова задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, рассказал собеседник ТАСС.

Иванова избрали на должность белгородского мэра в декабре 2021 года, через несколько месяцев он ушел с поста из-за перехода на другую работу. До этого назначения он занимал пост первого заместителя главы администрации.

Спустя почти год он покинул должность в связи с переходом на другую работу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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