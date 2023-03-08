Переливающиеся пастельные оттенки и мерцание: втирка “единорог” – свежий маникюрный тренд весны

«Глазированные» ногти, маникюр в силе поп-арт — все эти тренды по-прежнему остаются актуальными. Но если вы ищете чего-то новенького, то вам точно стоит обратить внимание на втирку «единорог». Разбираемся, что это за тренд и можно ли сделать такой дизайн ногтей в домашних условиях.

Нежность и изысканность

Втирка «единорог» – это более усовершенствованная версия «глазированных» ногтей. Благодаря хромированному покрытию ногти переливаются разными мерцающими оттенками. Нежная пастель — прекрасный вариант для весны, когда появляется желание создавать романтичные образы.

Плюс такого нейл-арта заключается в том, что его можно воспроизвести в домашних условиях. Плюс он представлен в разных цветовых решениях. Ногти могут быть как жемчужно-белыми, так и холодно-голубыми с желтоватым отливом, и нежно-розовыми с оранжево-синим мерцанием.

Предпочтительная форма ногтей в контексте такого маникюра – округлая. В крайнем случае можно сделать чуть заостренные кончики. Желательно, чтобы ногти были относительно длинные.

Техника созданию маникюра

Проще всего обратиться в салон красоты или к мастеру маникюра, чтобы получить безупречный результат. Однако если у вас есть желание сэкономить деньги или поэкспериментировать с дизайном самостоятельно, тогда попробуйте воспроизвести трендовый нейл-арт в домашних условиях. Учтите, что вам понадобится УФ-лампа, гель-лаки и хромированная втирка. А также отличное настроение и желание создать красочный маникюр своими руками.

Если все материалы и инструменты под рукой, тогда можно приступать к работе:

Подготовьте ногтевую пластину к покрытию с помощью шлифовки, нанесите базу, полимеризуйте под УФ-лампой. Нанесите цвет подложку в два слоя. Каждый слой просушите под лампой. Нанесите втирку на ногти. Лучше всего делать это с помощью спонжа-аппликатора. Обычно такой инструмент продается вместе с втиркой. В качестве альтернативного варианта можно использовать силиконовое копытце. Стряхните веерной кистью лишнюю кисть, покройте ногти топ и полимеризуйте в УФ-лампе. Маникюр готов.

Как видите, нет ничего сложного в воспроизведении такого дизайна в домашних условиях. Только необходимо вооружиться качественными материалами и подходящими инструментами.

Гелевые полоски

Вы можете использовать вместо гель-лака гелевые полоски, чтобы сэкономить время и силы. Они продаются в стационарных и в интернет-магазинах в широком ассортименте, разных цветов.

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Гелевые полоски обеспечивают эффект салонного покрытия. Никто не заподозрит, что у вас на ногтях не гель-лак, а готовые приклеенные полоски. Такой маникюр держится в среднем 7-10 дней. Гелевые полоски полностью безопасны для ногтей.

Их в можете использовать в качестве основного покрытия, а уже сверху нанести втирку.

Разнообразие идей

Если вам нравится нейл-арт в минималистичном стиле, тогда делайте однотонное покрытие с втиркой понравившегося оттенка. Нежно и мило выглядит маникюр в розовых оттенках. Если нужен праздничный нарядный маникюр (например, если вы собираетесь на торжественное мероприятие), тогда присмотритесь к нейл-арту в молочно-белых тонах. На такой основе будут хорошо видны радужные переливы.

При желании можете поэкспериментировать с декором. Например, можно добавить объемные элементы в виде страз.

Либо воспроизвести еще один тренд под названием «слеза единорога». В сочетании с втиркой «единорог» получите потрясающий результат.

Можно покрыть все ногти лаками разных оттенков. Либо же выделить другим цветом только один ноготь. Главное — это не ограничивать свою фантазию, а экспериментировать в поисках идеального дизайна, который понравится вам больше всего и будет соответствовать вашему стилю и имиджу в целом.