 

Весенняя презентация компании Google состоится 10 мая

08.03.2023, 12:35, Разное
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Конференция разработчиков Google I/O 2023 состоится в Маунтин-Вью (Калифорния) 10 мая. Об этом рассказал TechCrunch.

Мероприятие, как и два предыдущих года, будет проходить онлайн. Публичных докладчиков пригласят для выступления на темы, связанные с Android и Wear OS. TechCrunch надеется, что Google также уделит пристальное внимание искусственному интеллекту и, в частности, его аналогу ChatGPT – Bard.

Журналисты утверждают, что на Google I/O могут показать недорогой смартфон Pixel 7a, а также планшет Pixel Tablet. Компания также может рассказать о давно обсуждаемом складном смартфоне Pixel Fold.

Регистрация на мероприятие открывается 7 мая. Тогда же в открытый доступ выложат расписание докладов, которое поможет понять, какие анонсы Google сделает на конференции.


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