Захарова рассказала, как правильно отвечать на факты информационной агрессии
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Официальный представитель МИД Мария Захарова приняла участие в праздничном выпуске шоу «Дайте сказать!» на YouTube, в котором рассказала, как отвечать правильно на факты информационной агрессии.
В новом выпуске напомнили о расследовании журналиста Сеймура Херша, который провел расследование по взрывам на «Северных потоках», при этом «реакцией Запада на новые злодеяния США стал полный игнор».
О том, как отвечать правильно на факты информационной агрессии и должны ли мы начать активное наступление на этом фронте, рассказала Мария Захарова.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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