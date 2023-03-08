Захарова рассказала, как правильно отвечать на факты информационной агрессии

Официальный представитель МИД Мария Захарова приняла участие в праздничном выпуске шоу «Дайте сказать!» на YouTube, в котором рассказала, как отвечать правильно на факты информационной агрессии.

В новом выпуске напомнили о расследовании журналиста Сеймура Херша, который провел расследование по взрывам на «Северных потоках», при этом «реакцией Запада на новые злодеяния США стал полный игнор».

О том, как отвечать правильно на факты информационной агрессии и должны ли мы начать активное наступление на этом фронте, рассказала Мария Захарова.

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