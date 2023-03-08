 

Захарова рассказала, как правильно отвечать на факты информационной агрессии

08.03.2023, 12:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Официальный представитель МИД Мария Захарова приняла участие в праздничном выпуске шоу «Дайте сказать!» на YouTube, в котором рассказала, как отвечать правильно на факты информационной агрессии.

В новом выпуске напомнили о расследовании журналиста Сеймура Херша, который провел расследование по взрывам на «Северных потоках», при этом «реакцией Запада на новые злодеяния США стал полный игнор».

О том, как отвечать правильно на факты информационной агрессии и должны ли мы начать активное наступление на этом фронте, рассказала Мария Захарова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02.22 / Independent – британцы пересаживаются на электромобили — объёмы выбросов от новых машин рекордно снизились

06.03.21 / В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес Москвы

20.12.21 / Мейхер крупным планом показала голое тело в прозрачном белом боди. Горячее фото

30.05.21 / В Украине за сутки подтвердили менее 2 тыс. случаев COVID-19, выздоровевших втрое больше

09.12.21 / Грузия отказалась участвовать во встрече «три плюс три» по Южному Кавказу

29.12.20 / Эксперты оценили версию о совершении Навальным госизмены

30.11.20 / Власти Аризоны утвердили победу Байдена

06.10.22 / «Лаборатория Касперского» не советует россиянам реагировать на рассылку по интернету по поводу мобилизации

12.12.20 / Всероссийский правовой диктант прошел в онлайн-режиме в Москве

19.07.20 / Верховная Рада разрабатывает законопроект об оппозиции – вице-спикер Кондратюк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика