 

Рамзан Кадыров усомнился в случайной краже его чистокровного скакуна Зазу в Чехии

08.03.2023, 12:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дорогостоящего чистокровного скакуна стоимостью 10 млн долларов, который находится под санкциями, не могли случайно украсть из конюшни, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале, что не верит в случайности в связи с кражей его коня, попавшего под санкции, в Чехии. Он заявил, что конокрады не могут быть настолько глупы и хитры, чтобы украсть санкционную лошадь, и чтобы их не нашла полиция.

Он  также заявил, что СМИ занизили стоимость его скакуна, оценив с 18 тыс.долларов, предположив, что занижение цены искусственное, связанное с финансовыми махинациями тех, кто за ним ухаживает. По его словам, Зазу стоит не менее 10 млн долларов.

Кадыров также возмутился, что дорогостоящего чистокровного скакуна смогли легко забрать из конюшни.

«Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска? У нас в республике машину можно открытой на ночь оставить, а тут санкционную лошадь из загона кто-то уводит, а блюстители порядка узнают про это только через несколько дней», – написал он, добавив, что переживает за судьбу скакуна.

Ранее СМИ сообщили, что из конюшни в поселке Крабчице на западе Чехии неизвестные украли чистокровного английского жеребца по имени Zazou, принадлежавшего Рамзану Кадырову.

По данным издания, украденный жеребец принадлежит Кадырову, якобы это часть имущества президента Чечни, которая была заморожена в Чехии в связи с санкциями.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09.21 / Главред – посол Украины объяснила, почему Киеву не нужен статус партнёра США вне НАТО

06.02.22 / Лукашенко заявил, что “всегда” будет президентом Беларуси, если “будет тяжелая обстановка”

04.01.23 / Представитель генсека ООН Дюжаррик признал вопрос о минских соглашениях закономерным, но отказался на него отвечать

14.11.22 / В Рабочей партии Курдистана отвергли причастность к теракту в Турции

15.06.21 / ФБК Навального получал 80% средств из-за рубежа и от сотрудников фонда

22.10.21 / “Муж знает, что ты делаешь такие фото?”, “Есть вообще грань?” Дорофеева снялась голой перед зеркалом

27.02.23 / Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о гибели 2,5 тыс. польских наемников из ВСУ

10.12.21 / Великобритания столкнулась с «феноменальным уровнем» птичьего гриппа

29.09.21 / Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве

28.07.20 / Республиканцы и демократы ведут переговоры по пакету помощи в связи с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика