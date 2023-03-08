Пригожин: В России 140 миллионов человек, из которых больше половины – за справедливость

Бизнесмен прокомментировал заявления спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, что Бахмут станет “последним рубежом” подразделения из-за истощенных человеческих ресурсов. Пригожин заявил, что Артемовск может действительно стать последним шагом “вагнеровцев”, так как ничто не вечно. По словам бизнесмена, после взятия города весь мир содрогнется.

“Но есть второй вариант развития событий. Вы — за демократию, мы — за справедливость. В России 140 миллионов человек, из которых больше половины — за справедливость. Поэтому если 70 млн человек, которые хотят справедливости, вдруг придут и скажут: мы хотим в ЧВК “Вагнер”, вы получите 70-миллионную ЧВК “Вагнер”. Это тоже радует”, — передает его слова пресс-служба компании “Конкорд”.

Глава “оркестра” также обратился к Череватому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал последнего направить 67 580 человек с Запорожского направления и 21 000 с Красного Лимана на территории Бахмута.

“Я прошу, чтобы они все были здесь, и мы здесь с ними будем дальше работать. А там вы еще успеете развивать успех, наступление и все остальное. Нам с вами здесь надо разобраться”, – заключил Пригожин.

Ранее бизнесмен сообщил, что бойцы ЧВК “Вагнер” заняли всю восточную часть Бахмута. Эта территория теперь полностью контролируется “музыкантами”.