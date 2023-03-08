 

Добавлена русская озвучка для игры Halo Infinite Xbox

08.03.2023, 11:10, Разное
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Студия 343 Industries 7 марта опубликовала обновление для Halo Infinite. Оно включало русскую озвучку и другие улучшения. Об этом пишет DTF.

Microsoft, издатель игры, уже объявил, что добавит русские голоса в игру в январе 2022 года. Эти планы стали невозможны после начала NWO. Многие зарубежные издатели уже начали отказываться переводить свои игры на русский язык. Именно поэтому добавление в Halo Infinites русского дубляжа стало таким приятным сюрпризом.

Запуск Echoes Within, нового режима сетевой игры, будет приурочен к этому обновлению. Halo Infinite была выпущена на русском языке. Оно также включает новые боевые пропуска, амуницию, оружие и онлайн-режимы.Разработчики также улучшили техническое состояние игры. Версия для ПК теперь поддерживает трассировку лучей. Для этого необходимо, чтобы на компьютере игрока была установлена видеокарта серии AMD Radeon RX6000 или Nvidia GeForce2000.Halo Infinite – лучшая онлайн-игра в жанре научно-фантастического шутера из серии Halo – Halo Infinite.


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