Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализирован 1636 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализирован 1636 человек, что на 9,2% меньше по сравнению с 7 марта.

Выписано в связи с выздоровлением 16 437 человека, это на 14,4% больше по сравнению с 7 марта. Выявлено 12 320 новых случаев COVID. Подтверждено 45 летальных исхода, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 1801 человек.

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