 

Видео: Миссия Урсулы фон дер Ляйен

08.03.2023, 11:00, Новости дня
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Следующим генсеком НАТО готовится стать Урсула фон дер Ляйен, пока что возглавляющая Еврокомиссию. На этом посту она заслужила право считаться врагом России. При этом многие наблюдатели в РФ считают гинеколога на главном посту в ЕС, мягко говоря, недалеким человеком. Так ли это? И чего в ее карьерном пути больше – феминизма или русофобии?

Теги: 

НАТО
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Украина
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Евросоюз
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спецоперация
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Россия и Украина
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Еврокомиссия
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Дмитрий Бавырин
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СВО

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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