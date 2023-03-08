Видео: Миссия Урсулы фон дер Ляйен

Следующим генсеком НАТО готовится стать Урсула фон дер Ляйен, пока что возглавляющая Еврокомиссию. На этом посту она заслужила право считаться врагом России. При этом многие наблюдатели в РФ считают гинеколога на главном посту в ЕС, мягко говоря, недалеким человеком. Так ли это? И чего в ее карьерном пути больше – феминизма или русофобии?

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