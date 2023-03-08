Скоропостижно скончался главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев

Главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев скоропостижно скончался на 37 году жизни, причины смерти пока не ясны.

О смерти главреда «Бюллетень кинопрокатчика» сообщили в Telegram-канале журнала. Причины смерти пока выясняются.

Между тем, друг Нечаева Денис Корсаков сообщил, что журналиста нашли мертвым в его квартире в Ташкенте, куда он уехал на несколько месяцев, он должен был вернуться в Россию уже в апреле, передает ТАСС.

Нечаев родился 12 мая 1986 года в городе Маркс Саратовской области. Работал в «Комсомольской правде» в Саратове, в 2008 году переехал в Москву. Писал для «Российской газеты», специализировался на теме кино.

«Бюллетень кинопрокатчика» – информационный ресурс агентства Metropolitan Media о российском кинорынке. Он был создан в 2003 году.

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