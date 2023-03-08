 

КГБ Белоруссии вручит всем задержанным 8 марта женщинам букет цветов

08.03.2023, 10:33, Разное
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КГБ Республики Беларусь объявило о специальной акции в честь Международного женского дня.

Арестованные лица женского пола независимо от возраста, получат от сотрудников праздничный букет цветов.

– Личный состав КГБ Республики Беларусь поздравляет всех женщин с 8 марта и желает крепкого здоровья, финансового благополучия и соблюдения законов. Независимо от того, являетесь ли вы нормальной женщиной или пакостной змагаркой, подарка вы достойны. Счастья вам! – говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства видеопоздравлении.

Также пресс-служба органа опубликовала первую видеозапись с вручением первого букета. В нём поучаствовал лично председатель белорусского КГБ Иван Тертель.

– 31-летняя минчанка Жанна С. будет помещена под стражу по статье «Экстремизм» не с пустыми руками, а с белорусскими тюльпанами. Все 15 лет заключения она будет помнить о джентльменстве наших защитников Отечества, – сказал он.

Кроме того, во время конференции белорусский военный деятель пообещал журналисту, который отметил отсутствие подарков задержанным мужчинам на 23 февраля, совсем скоро передать качественный матрас для удобного содержания в местах лишения свободы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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