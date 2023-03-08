“Известия”: В России активировали российские iPhone

В РФ начались первые продажи iPhone за рубежом. Об этом пояснила газета “Известия”.

Компания Apple объявила, что ограничит поставки в Россию и прекратит продажу продукции через свой официальный сайт. Теперь в РФ смартфоны Apple поступают через параллельный импорт. Любовь Мосрозова, менеджер по продукту diHouses, заявила, что поставки активаций смартфонов за пределы РФ уже ведутся. Другой источник рассказал “Известиям”, что “распакованные” iPhone можно будет продавать в больших количествах. Однако на рынке неактивированные iPhone будут предлагаться по несколько более высокой цене.

Газета сообщает, что зарубежные партнеры Apples опасаются потерять свое сотрудничество. Поэтому они импортируют активированные гаджеты. Дистрибьюторы в Турции и ОАЭ закупают активированные гаджеты в США и активируют их там перед отправкой товара в Россию. Активировав смартфон, Apple может отследить его активность. Затем телефоны перепродаются в России. Накануне Apple представила iPhone 14 желтого цвета.