Yle: Жители Финляндии столкнулись с проблемами из-за закрытия границы с Россией

Решение властей Финляндии закрыть границы с Россией лишило граждан Финляндии свободы передвижения, а также возможности заправиться дешевым бензином и сходить в парикмахерскую, пишет портал Yle.

Авторы публикации отмечают, что жизнь в приграничных с Россией регионов Финляндии затихла. Они сравнили ситуацию с событиями 1918 года, когда Финляндия, оборвала связи с Россией, обрела независимость. Тогда, по словам журналистов, многим финнам не понравилось решение властей, также страдают от закрытия границ и сейчас, передает ФАН.

Как пишет Yle, закрытие границы лишило граждан Финляндии свободы передвижения, а также стало проблемой для торговли. По словам авторов, жители хотят снова приезжать в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться.

Ранее СМИ сообщили, что рабочие в Финляндии начали возводить «пробный участок» трехкилометрового ограждения на границе с Россией.

В октябре представитель погранохраны Финляндии Мира Алопаеус заявила о закрытии финской границы для туристов из России.

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