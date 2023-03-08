В Сети в преддверии праздника показали фильм о свадьбе мобилизованного из Нижнего Новгорода

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08.03.2023, 9:35, Новости дня
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Документальный фильм об истории пары военнослужащего Евгения и его невесты Татьяны из Нижнего Новгорода показали в преддверии 8 марта.

Фильм опубликован в Telegram-канале военкора Евгения Лисицына.

Евгения мобилизовали, и он отправился в зону СВО под Кременную, где стал оператором АГС-17. Оказавшись на фронте, мужчина переоценил все события жизни и решил, что ему нужно жениться. Позвонил своей девушке Татьяне, что получилось с трудом. На фронте выйти на связь тяжело из-за обстрелов и работы РЭБ. Когда он дозвонился до своей девушки и сделал предложение руки и сердца, связь оборвалась, и он не услышал ответ.

Между тем, Татьяна ответила ему согласием.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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