Генерал Лето: европейцам предрекли «адскую жару» из-за дефицита российского газа

Бывший помощник заместителя вице-председателя общественного совета при министерстве энергетики Румынии, глава Общества румынско-российской дружбы Анатолие Илиеску сообщил, что если поставки газа РФ в европейские страны полностью прекратятся, то «европейцы сварятся в своих домах».

«Если бы случилось так, что газ был бы полностью перекрыт с российской стороны одновременно с жарким летом, тогда возникла бы реальная опасность того, что европейцы сварятся в своих домах, – сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда». – Будет адская жара, кондиционирование станет доступным только одному проценту населения, а промышленность встанет».

Он подчеркнул, что риск такого развития событий «не устранён на 100%».

«Генерал Лето на стороне России в этом противостоянии. К сожалению, мы, беспечные европейцы, мало задумываемся о надвигающейся на нас катастрофе», – предупредил политик.

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