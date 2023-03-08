 

Что посмотреть в марте? Лучшие сериалы месяца

08.03.2023, 9:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Что посмотреть? Этот вопрос частенько встает перед нами, когда мы безуспешно пытаемся найти интересный сериал, фильм, передачу, концерт, щелкая кнопки на пульте. Благо, в марте 2023 года выходит много новинок, поэтому скучать киноманам точно не придется. Рассказываем о лучших сериал месяца.

Король и Шут

Сериал порадует всех любителей панк-музыки и, в частности, культовой российской группы “Король и Шут”. Картина доступна на “Кинопоиске” со 2 марта. Создатели постарались за восемь серий рассказать 26-летнюю историю музыкального коллектива вплоть до ухода из жизни лидера группы Михаила “Горшка” Горшенева.

Дейзи Джонс и The Six

Премьера сериала состоялась 3 марта на платформе Amazon Prime Video. И снова зрители смогут погрузиться в атмосферу рока. Картина снята по бестселлеру Тейлор Дженкинс Рид и рассказывает о жизни и творчестве участников вымышленной группы The Six, которая объединяется с певицей Дейзи Джонс, чтобы добиться популярности. Главную роль исполняет внучка Элвиса Пресли.

Почка

8 марта стартует второй сезон драмы-комедии о циничной инспекторше пожарной охраны Натальи Кустовой, давно потерявшей берега и идущей к своей цели по головам. В первом сезоне угроза смерти заставила ее стать более человечной, в новом сезоне главная героиня научится любить. Картина доступна в онлайн-кинотеатре KION.

Сантехники Белого дома

Подписчики НBO Max и “Амедиатеки” в марте смогут насладиться мини-сериалом, рассказывающем об одном из самых громких политических скандалов в истории США – Уотергейте 1972 года. Политический кризис привел к отставке американского лидера Ричарда Никсона.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08.22 / Мнение: Бои на Херсонском направлении. 30.08.20202

27.06.22 / Личное: Добавить цветов кроме черного

18.07.22 / Опубликованы фото полностью электрического кроссовера от Jeep

23.12.22 / В Подмосковье подросток скончался от менингита

09.11.22 / Мнение: …Будет полным наконец

13.03.22 / «Это предательство украинского народа»

10.04.22 / Мнение: О назначенной дате поражения России

15.02.23 / Мнение: Путин и партии

27.01.22 / Девушка рассказала, как из-за своей необычной внешности потеряла всех своих друзей и стала одинокой

22.11.20 / Страх бессмертия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика