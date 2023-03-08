Во Франции проходит «забастовка национального масштаба» против пенсионной реформы

Представители множества профессий, включая машинистов поездов, сборщиков мусора и учителей, отказались выходить сегодня на работу во Франции в знак протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст в стране, передаёт France 24. Как пишет канал, наблюдаются серьёзные перебои в движении поездов по всей стране. В ближайшее время можно также ожидать проблем с поставками топлива на АЗС, предупреждает корреспондент.

Здесь во Франции сборщики мусора, машинисты поездов и учителя стали одними из многих, кто сегодня не вышел на работу. Это массовая забастовка национального масштаба, призванная продемонстрировать их гнев, направленный на планы властей повысить пенсионный возраст французов с 62 до 64 лет. Ожидается, что в стране пройдёт более 250 протестных акций, а в Париже число участников демонстрации, начинающейся в два часа дня по местному времени, может превысить миллион человек. Корреспондент France 24 Кловис Касали с подробностями с вокзала Сен-Лазар в Париже.

КЛОВИС КАСАЛИ, корреспондент France 24: На вокзале Сен-Лазар в Париже час-пик, однако на маршрутах осталось всего несколько поездов. В это утро здесь должно было быть гораздо больше людей. На одних линиях отправляется состав из четырёх, на других наблюдаются серьёзные перебои. Программная реформа властей — пенсионная — не пользуется успехом у подавляющего большинства французов. Мы поговорили с несколькими здешними пассажирами.

Некоторые соглашаются, что забастовка немного усложнила им жизнь сегодняшним утром, однако смысл этого протеста совершенно понятен, учитывая, что правительство планирует повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет и для получения полной пенсии необходимо будет отработать полных 43 года. Другие говорят, что правительство решительно настроено в отношении этой реформы и она состоится в любом случае, поэтому в демонстрациях нет смысла.

Транспорт — не единственная отрасль, которая был затронута сегодняшней забастовкой. Серьёзные перебои наблюдаются также в работе школ и нефтеперерабатывающих заводов. Профсоюз CGT сообщил, что заблокировал работу всех нефтеперерабатывающих предприятий в стране, поэтому стоит ожидать серьёзных проблем в этой области: топливо не сможет попасть на автозаправки. Кроме того, есть ещё водители грузовиков, перекрывающие движение на некоторых крупных магистралях в стране в попытке создать препятствия для дорожного движения.

Сегодня пройдут сотни акций протеста и демонстраций по всей стране, в особенности в Париже. Из-за пенсионной реформы можно ожидать выхода на улицы сотен тысяч человек по всей Франции.

Дата выхода в эфир 07 марта 2023 года.