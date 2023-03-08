В OxyEnergy заявили, что нефтедобыча США в этом году вырастет на 500 тыс. баррелей в сутки

В 2023 году США будут добывать на 500 000 баррелей нефти в день больше. Об этом заявил Фредерик Фортубер, президент американской нефтехимической фирмы OxyEnergy Services, пишет РИА Новости.

По его словам, он ожидает, что в этом году показатель вырастет примерно на 500 000 баррелей в день. Фортубер отметил, что до 90% роста добычи нефти в США придется на бассейн Permian в Северной Америке.

Онлайн-издание РБК, ссылаясь на исследование компании “Яков и партнеры”, заявило на прошлой неделе, что российский рынок нефтесервисных услуг по-прежнему является одним из самых стабильных в мире. Однако его слабость заключается в высокой концентрации услуг западного производства и зависимости от импортного оборудования.

В феврале газета Financial Times опубликовала отчет об экспорте израильской нефти. Страна впервые в своей истории экспортировала сырье за рубеж. Первая партия сырья покинула Кариш, шельфового месторождение, разрабатываемое компанией Energean в Греции.