Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал публикации о взрывах на «Северных потоках» попыткой отвлечь внимание

Публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков выразил уверенность, что это скоординированный вброс в СМИ, авторы теракта таким образом хотят отвлечь внимание, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются СМИ, без расследования могут что-то предполагать про теракты на «Северных потоках».

Песков указал, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию, что является чудовищным преступлением.

Ранее в посольстве РФ в США заявили, что появившиеся в американских СМИ утечки от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле.

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