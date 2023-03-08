 

Мнение: О полной утрате адекватности… Что происходит-то?

08.03.2023, 7:50, Разное
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Признаться честно, этому я сначала не поверил. Источник не самый надёжный, откровенно говоря, а потому первая мысль — «Ну не может же такого быть! Ну это же фейк». Ан, нет. Оказалось, не фейк. Оказалось, чистая беспримесная правда.

И это реально очень хреново.

Потому что одно дело, когда… «в своём мире» пребывает только пожилой и не совсем здоровый президент. А совсем другое, когда и вся команда разделяет его иллюзии. Неважно, по карьерным соображениям, по наивности или по глупости. В любом случае утрата адекватности оценок в руководстве страны, располагающей огромным ядерным арсеналом — беда для всего человечества.

Итак, что случилось.

Координатор по стратегическим коммуникациям американского Совета национальной безопасности Джон Кирби разразился большой тирадой, почему США поддерживают Украину в её стремлении «воевать до последнего украинца». Оказывается, это нужно, чтобы… не дать российскому президенту Владимиру Путину завоевать весь мир. Ага.

«Если мы перестанем поддерживать Украину, что станет следующим завоеванием Путина? Что дальше? И я могу гарантировать вам, что если ему это просто сойдёт с рук, не только Соединённым Штатам и американцам, но и многим нашим союзникам и партнёрам придётся платить своей кровью. И эта цена будет непомерно выше, чем все издержки, которые мы несём сейчас ради того, чтобы удержать Украину в её борьбе [с Путиным]», — заявил Джон Кирби.

То есть, высокопоставленный американский чиновник действительно считает, что Россия, у которой, по сводкам украинской и западных разведок, «все ракеты закончились», а со складов приходится опять изымать танки и БТР 1960-х гг. выпуска, при этом вооружая штурмовую пехоту лишь сапёрными лопатками, представляет угрозу для современных армий стран #НАТО? И что вот это войско тогда дойдёт победным маршем до Ла-Манша? Серьёзно?

Похоже, да. Ой-вэй! Похоже, они и правда так думают. Или старые фобии «думают» за них.

Кто-то минимально разумный сочтёт после этого нынешний американский истеблишмент адекватным?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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