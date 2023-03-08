Опубликованы снимки сигарообразного НЛО, полученных с самолета-шпиона над Ираком

На черно-белых снимках видно то, что выглядит как вытянутый цилиндрический объект, летящий над Багдадом.

Согласно сообщениям, объект, который с тех пор получил название «Багдадский фантом», был снят на камеру над иракской столицей американским беспилотником Reaper еще в мае 2022 года.

Предположительно, ВВС США классифицировали его как UAP (неопознанное воздушное явление) из-за его специфических характеристик, таких как отсутствие крыльев или каких-либо очевидных средств передвижения.

Изображения с НЛО обнародовали после утечки журналистами Джереми Корбеллу и Джорджу Кнаппу.

– То, что мы с Джорджем обнаружили, – это кадры с беспилотника Reaper над зоной активных боевых действий, – сказал Корбелл Mail Online. – На нем изображен аномальный объект, который был обозначен как UAP нашими ВВС. Объект, похоже, не имеет поверхностей управления полетом, традиционного реактивного двигателя и холоднее, чем окружающая среда.