Панки гоу бэк!

Что смотреть на платформах в марте. Рекомендует Лариса Малюкова.

«КИНОПОИСК»«Король и Шут»

Панк-сериал Рустама Мосафира о легендарной группе и ее лидере Михаиле Горшеневе.

На краю крыши, по-над пропастью по краю лихой пьяный полубезумный Горшок вспоминает лихие дни-годы, летящие пулями у виска. За его спиной — гигантская растяжка с логотипом их группы. Клоун, изображенный на ней, буквально оживает, превращаясь в страшное темное орущее альтер-эго героя.

Улыбчивый монстр (Евгений Ткачук) — потомок Пеннивайза Билла Скарсгарда из «Оно» и всех «джокеров» от Леджера — скоморох с жуткой гнилой улыбкой тянет-потянет вниз. Паясничает, подкалывает, хохочет, злит, унижает.

Он — то ли страшное и веселое олицетворение «белки» скандального рокера, то ли темное его нутро, которое и в реальности звало Горшенева к суициду, — об этом вспоминают его соратники.

Вся история скачет, срывая голос, минуя последовательность нарратива. И кажется, что не верный товарищ Горшка, уравновешенный Андрей Князев (Влад Коноплев), а само прошлое, полное наивной романтики, ни на йоту не предавшее фанатичной приверженности року, удерживает, не дает ему сорваться в манящую блестящую бездну-смерть.

А начинается все с 1999-го, когда в «Юбилейном» группа сыграла свой первый сольник с нечеловеческим триумфом. В этот пиковый момент славы Горшок (Константин Плотников) и решает повторить прыжок своего лирического «я».

Уйти и не вернуться, по-панковски порвать связь с жизнью, прыгнув с «вершины». И по этой тонкой красной линии между «быть или не быть» и движется скачками история «Короля и Шута».

Как будто сценарий сериала сочиняли по законам хитов КиШа: если пароль «грохочет гром, сверкает молния в ночи», то отзыв — «а на холме-е стоит безумец и кричит». Реальность булькает, стекает, выплескивается из страшных, печальных и разудалых, фантастических и бытовых сказок КиШа, снов об изменниках своей душе и верных рыцарях рока.

Кадр из сериала «Король и Шут»

Продюсеры — Игорь Гудков, который снял несколько фильмов-концертов группы, и сам Андрей Князев, тот самый Князь, оставшийся в живых второй лидер КиШа.

Сложносочиненная режиссура Мосафира с рванным нервным монтажом погружает в фантасмагорические композиции КиША. Память — капризна, порой лжива; фантазия — ее проекция, если, конечно, талантлива, — убедительней всех документальных свидетельств очевидцев. Так что актер Константин Плотников теперь намертво сросся с образом иконы панка Горшка, с его памятным смешком и беззубой нараспашку улыбкой.

8 МАРТА НА KION«Почка», второй сезон

Наталья Кустова возвращается, но теперь ей нужна не одна почка. А целый воз и маленькая тележка.

Первый сезон был на диво успешен, вызвал бурную реакцию в сети.

Мы узнали и даже успели привязаться к пожарному инспектору Наталье (Любовь Аксенова). Кармен эпохи клептократии и вседозволенности, маэстро взяток и нажима на «клиентов» превратила свою работу в золотоносную жилу. Своим наваром она делится с начальницей, ночами жжет в клубах, меняя любовников.

В общем, жизнь на полную катушку с запредельными децибелами.

«Почка» — непривычное в наших широтах драмеди о героине с отрицательном обаянием. Зато заразительной энергии, харизматичности — через край.

Любовь Аксенова играет хлестко, наотмашь. Ее пожарная чиновница — не гражданка — огонь в Balenciaga. Бестрепетно обирающая и стар, и млад. Не знающая слова «нет». Это кто там еще рыпается? Стоит лишь помножить датчики на метры, и деньги сами текут в общий коррупционный котел.

В первом сезоне безжалостную, но обаятельную стерву внезапно огорошивали приговором: у нее отказали почки. Три месяца искала донора. Это с ее-то энергией. Так мы и узнавали и о страшной проблеме, диких очередях за «жизнью». А заодно и подноготную чиновницы, разрушившей связи, обобравшей самых близких, которые отказываются выручать ее из беды.

Единственным спасением Кустовой становится родственник из глухой деревни — скромный музыкант Миша (Григорий Чабан).

В финале сезона Наташе удалось получить почку у матери Миши. Женщина соглашается на операцию при условии, что Наталья поможет ее сыну найти донора.

Кадр из фильма «Почка»

И вот продолжение. Точнее — новая история Кустовой. Наталья по-прежнему пытается смотреть на мир, не слезая с золотого тельца, решая проблемы деньгами. Относясь к жизни как к компьютерной игре. Но что-то с ней не так. Кажется, она снова больна. Только теперь ее диагноз — любовь.

История начинается в Хорватии. Здесь Наталья и пересаживает себе почку. И вроде у нее все наладилось. Но теперь она думает только о Мише. Надо спасти, любой ценой отыскать ему почку. А честный Миша ни в какую: честно ждет своей очереди на пересадку. Перед ним 71 человек.

Значит, надо всего лишь помочь 71 пациенту решить проблемы. Задача космической сложности. Но не для амбициозной Кустовой.

Есть еще пара отягчающих обстоятельств. Например, Миша обижен на этот сокрушительный метеор с именем Наталья, мало того, он — женат…

Любовь Аксенова говорит о своей героине: «Натаха, как поезд, который несется на полных парах в красочную глухомань! Этот фантастический полет сквозь хтонь наполнен страстью, сатирой и слезами любви».

«Почка» — трагикомедия, в которой смешное и страшное ходят за руку.

Зрители не очень любят кино про болезни, тем более тяжелые. Но авторы, мне кажется, нашли верный ключ, правильную интонацию. Так и мы порой об очень серьезных, драматичных вещах стараемся говорить, как будто бы играючи, заговаривая страх иронией.

Авторы проекта — Мария Шульгина и Елизавета Тихонова, шоураннер — Авдотья Смирнова, среди продюсеров Александр Плотников, Борис Хлебников, Игорь Мишин. Отличный кастинг. Но главный магнит сериала — героиня Любови Аксеновой с ее зашкаливающей жаждой жизни.

Лариса Малюкова,

обозреватель «Новой газеты»

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