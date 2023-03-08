Жизнь на Марсе может оказаться «худшей новостью» для человечества

Вы слышали о парадоксе Ферми, который поднимает вполне филосовский вопрос: учитывая высокую вероятность существования инопланетной жизни во Вселенной, почему никто так и не вышел на связь с человечеством? Если существует так много других цивилизаций, возможно, на гораздо более развитых, чем мы, почему они не делают то, что мы делаем, занимаясь поисками жизни?

Одна из идей – Великий Фильтр. Данная гипотеза гласит, что до того, как внеземные цивилизации смогут достичь точки, когда они смогут покинуть свою солнечную систему и начать колонизировать свою галактику, что-то происходит, чтобы помешать им сделать это, или мы увидели бы доказательства этого в Млечном Пути. Является ли это шагом от многоклеточной жизни к животным, которые могут использовать инструменты, или от того, где мы сейчас находимся, к исследованию галактики, мы просто не знаем.

Мы не знаем, прошли ли мы «великий фильтр» или это произойдет в будущем. Может ли быть так, что большинство не доживает до одноклеточной жизни, а мы прошли этот фильтр? Или в какой-то момент мы, как и другие инопланетные цивилизации, собираемся уничтожить себя, прежде чем сможем покинуть Землю, возможно, из-за войны или израсходования наших ресурсов, прежде чем мы сможем убежать?

Некоторые философы и ученые предположили, что если бы мы нашли жизнь, скажем, на Марсе, это имело бы далеко не идеальные последствия для того, где мы находимся по отношению к Великому Фильтру. Профессор философии Ник Бостром из Оксфордского университета выразил надежду, что поиски внеземной жизни ничего не дадут. Если бы мы обнаружили очень простые формы жизни, пишет Бостром в статье, опубликованной в MIT Technology Review в 2008 году, тогда мы могли бы сделать вывод, что фильтрация происходит через некоторое время после этой точки жизни. Если бы мы обнаружили многоклеточную жизнь, это сузило бы точку, в которой может произойти Великий фильтр.

Бостром считает, что для того, чтобы сузить область действия фильтра, мы должны посмотреть на жизнь на Земле, чтобы увидеть, какие шаги маловероятны.

«Одним из критериев является то, что переход должен был произойти только один раз», – написал он. «Полет, зрение, фотосинтез и конечности эволюционировали несколько раз здесь, на Земле, и поэтому исключены».

Он также утверждал, что эволюционные особенности, которые проявлялись долгое время даже после выполнения предварительных условий, указывают на то, что этот эволюционный шаг был маловероятным, например, возникновение жизни. Переход от животных к людям произошел за относительно короткий период времени, с геологической точки зрения, предполагая, что это не было событием Фильтрации.

Он полагал, что если бы мы нашли доказательства существования позвоночных на Марсе, то это было бы ужасной новостью, поскольку это означало бы, что большая часть Великого фильтра все еще в нашем будущем, и нам придется столкнуться с вероятностью того, что мы вымрем, прежде чем мы станем технологически развиты и сможем путешествовать по галактике.

«Такое открытие стало бы сокрушительным ударом. Это была бы, безусловно, худшая новость, когда-либо напечатанная на газетной обложке», – написал Бостром. «Вот почему я надеюсь, что наши космические зонды обнаружат мертвые камни и безжизненные пески на Марсе, на спутнике Юпитера Европе и везде, куда смотрят наши астрономы. Это поддержало бы надежду на великое будущее человечества».

Хотя есть много других возможных решений парадокса Ферми, на которые стоит обратить внимание, если Бостром прав, это означает, что обнаружение доказательств существования развитых цивилизаций – хорошая новость, но обнаружение неправильных стадий жизни, было бы худшей новостью для нас.