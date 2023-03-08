 

Белый дом: Отказ от противодействия России в Украине может привести к гибели американцев

08.03.2023, 6:47, Новости дня
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Отказ от противодействия РФ в Украине мог бы привести к более крупным потерям США и гибели американцев, сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что президент США Джо Байден уверен, что отказ от противодействия будет стоить Вашингтону «в разы дороже того, во сколько обходится сейчас поддержка Украины на поле боя», передает ТАСС.

«Это война за независимость. Это война за само право Украины на существование», – добавил Кирби, отметив, что «если какая-либо страна и понимает это, то это Соединенные Штаты».

Напомним, США не готовы к противостоянию с Россией и Китаем из-за сокращения производства нового оружия и боеприпасов, а также внутренних противоречий в стране, пишет The Wall Street Journal.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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