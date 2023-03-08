 

Глава Минэнерго Казахстана Акчулаков: Справедливая для республики цена нефти должна превышать 65 долларов за баррель

08.03.2023, 6:47, Новости дня
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Казахстан считает для себя справедливой цену выше 65 долларов за баррель, сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

По словам министра энергетики Казахстана, возможные скачки мировых цен на нефть во многом будут зависеть от развития ситуации на Украине. Как считает чиновник, справедливая для Казахстана цена нефти должна превышать 65 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

Накануне нефть подорожала в ожидании сигналов ФРС США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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