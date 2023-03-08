 

Сенатор Пушков назвал статью NYT о вине проукраинской группировки в подрыве «Северных потоков» попыткой дезинформации

08.03.2023, 6:47, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что статья американского издания The New York Times о причастности некоей проукраинской группировки к подрыву «Северных потоков» является неудачной попыткой дезинформации.

Пушков отметил в своем Telegram-канале, что разведка Соединенных Штатов пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве «Северного потока» и перенести их на некие невнятные «проукраинские группы», которые, даже существуй они, не имели бы технической способности осуществить такую операцию.

Сенатор назвал статью NYT о вине проукраинской группировки в подрыве «Северных потоков» неудачной попыткой дезинформации и «чушью». Пушков выразил уверенность, что за подрывом стояло высокотехнологичное государство.

Накануне неназванные источники американского издания New York Times в администрации США выступили с утверждением, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести некая проукраинская группировка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03.21 / “Умираю”. Жена футболиста Аршавина, лицо которой изувечила болезнь, оказалась в реанимации

31.07.20 / Российские ученые создали адресное лекарство от рака печени

10.03.21 / “Я не понимала, почему мы не можем жить отдельно”. Санина рассказала о конфликтах с мужем

07.07.22 / Секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу

25.12.20 / Обостренная реакция Израиля на интервью российского посла удивила Москву

12.09.20 / Мурашко открыл в Сертолово крупный медицинский комплекс

29.10.21 / Текущая третья для Украины волна коронавируса будет продолжаться до января 2022 года – Киевская школа экономики

26.08.20 / В сентябре Huawei представит процессор Kirin 9000

09.05.21 / Сотрудники «Сима-ленд» устроили акцию памяти перед Днем Победы

17.02.23 / Моравецкий призвал к ускоренному принятию Украины в ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика