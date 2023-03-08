Сенатор Пушков назвал статью NYT о вине проукраинской группировки в подрыве «Северных потоков» попыткой дезинформации

Глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что статья американского издания The New York Times о причастности некоей проукраинской группировки к подрыву «Северных потоков» является неудачной попыткой дезинформации.

Пушков отметил в своем Telegram-канале, что разведка Соединенных Штатов пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве «Северного потока» и перенести их на некие невнятные «проукраинские группы», которые, даже существуй они, не имели бы технической способности осуществить такую операцию.

Сенатор назвал статью NYT о вине проукраинской группировки в подрыве «Северных потоков» неудачной попыткой дезинформации и «чушью». Пушков выразил уверенность, что за подрывом стояло высокотехнологичное государство.

Накануне неназванные источники американского издания New York Times в администрации США выступили с утверждением, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести некая проукраинская группировка.

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