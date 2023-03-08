ND – на Западе увидели «выгодную переговорную позицию» Киева в будущем мирном соглашении с Россией

Военная помощь Украине со стороны стран Запада помогла Киеву добиться «выгодной переговорной позиции» и поставила Украину «в очень хорошее положение» для будущих мирных переговоров, пишет Nya Dagbladet. Об этом заявили шведские эксперты в эфире телеканала SVT. По их мнению, всё больше союзников Украины сомневаются в её победе над Россией на поле боя и чаще говорят об окончании вооружённого конфликта за столом переговоров.



AP

Несмотря на то что НАТО и страны Запада вложили огромные ресурсы в поставки систем вооружений и другого оборудования для ВСУ, всё больше союзников Украины начинают сомневаться в том, что Россию удастся победить на поле боя. Вместо этого есть ряд признаков того, что вооружённый конфликт закончится за столом переговоров, пишет издание Nya Dagbladet.

На сегодняшний день у Запада есть сомнения в том, что Украина добьётся своих целей по вытеснению российских войск со своей территории. Об этом заявил преподаватель по военным наукам Шведского университета обороны Магнус Кристианссон в эфире телеканала SVT. По словам эксперта, президент Франции Эммануэль Макрон подчёркивает, что предстоящее украинское наступление должно привести к переговорам. Кристианссон отметил, что такого же мнения придерживается глава Генштаба США Марк Милли. Более того, на Мюнхенской конференции по безопасности велось немало дискуссий о мирном соглашении, пишет Nya Dagbladet.

В той же телепрограмме выступила доктор наук в области исследований мира и развития Фрида Странне, которая сказала о том, что в настоящее время из Вашингтона поступают сигналы о тающей перспективе военной победы Украины, и это требует «нового подхода». Она уверена, что даже если президент США Джо Байден и его администрация захотят продолжать накачивать Украину деньгами и оружием, республиканцы настроены гораздо более скептически, а их возможная победа на выборах в 2024 году приведёт к снижению поддержки Киева со стороны Соединённых Штатов. В то же время Странне утверждает, что западная военная помощь Украине «создала выгодную переговорную позицию» и поставила Украину «в очень хорошее положение» для будущих мирных переговоров, указывает Nya Dagbladet.

По мнению Кристианссона, следует перестать говорить о военной победе Украины и вместо этого сосредоточиться на том, чтобы Киев в ходе будущих переговоров «вернул утраченные территории», «получил репарации» от РФ и посадил в тюрьму российских «военных преступников». Однако неясно, насколько реалистичны такие требования, отмечает автор статьи.

Преподаватель военной науки далее указывает, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак поднял идею соглашения между Украиной и НАТО. В случае подписания такого документа Киеву должна быть гарантирована определённая форма постоянной поддержки со стороны Запада, если российские войска снова войдут на территорию страны. По словам эксперта, украинцы сами продавливают вопрос членства в Североатлантическом альянсе, однако они «слишком на многое надеются», резюмирует Nya Dagbladet.