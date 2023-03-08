Совбез Белоруссии одобрил проект новой Концепции национальной безопасности с учетом трансформации современных угроз
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Совет безопасности Белоруссии одобрил проект новой Концепции национальной безопасности республики, говорится в постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
Совбез Белоруссии постановил одобрить проект новой Концепции национальной безопасности республики, отражающей трансформацию всего спектра современных угроз и определяющей единые подходы к формированию и реализации госполитики в этой сфере, передает ТАСС.
Постановление предписывает госсекретариату Совбеза Белоруссии с привлечением представителей научного и экспертного сообщества республики продолжить общественное обсуждение Концепции на дискуссионных площадках, по итогам чего обеспечить подготовку Концепции к вынесению на утверждение Всебелорусского народного собрания.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Владимира Зеленского в согласовании диверсии украинских спецслужб на аэродроме под Минском.
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