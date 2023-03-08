Совет безопасности Белоруссии поручил Минобороны РБ начать разработку новой военной доктрины республики

Совет безопасности Белоруссии поручил министерству обороны республики начать разработку новой военной доктрины в связи с изменением военно-стратегической обстановки, говорится в постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Поручение начать разработку новой военной доктрины дано министерству обороны Белоруссии во взаимодействии с уполномоченными государственными органами и организациями республики, передает ТАСС.

Постановление также предписывает в условиях эскалации глобальной геополитической напряженности основные усилия уполномоченных государственных органов Белоруссии в соответствии с компетенцией сосредоточить на реализации мероприятий в рамках стратегического сдерживания, направленных на защиту независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя от внешних и внутренних угроз.

Напомним, в ноябре 2021 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства утвердили Военную доктрину Союзного государства. Причины принятия новой военной доктрины РФ и Белоруссии разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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