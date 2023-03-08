Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
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Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем и отметил возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству в России, передающееся из поколения в поколение как безусловная ценность.
В видеопоздравлении на фоне статуи Екатерины II в представительском кабинете Сенатского дворца Кремля глава государства отметил, что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для россиян – безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что в РФ Международный женский день всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами, в этот день по всей стране говорят о любви и восхищении к мамам, бабушкам, сестрам, женам, дочерям и подругам.
Путин также обратил внимание на то, сколь многое в жизни держится на трудах и душевной щедрости женщин, указал на важность и ценность тех усилий, которые они прилагают для того, чтобы в семье царили любовь, уют и согласие.
Российский лидер пожелал всем женщинам в этот день наступившей весны взаимной любви.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин 8 марта наградит выдающихся россиянок.
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