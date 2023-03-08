Украинские СМИ сообщили об уничтожении под Артемовском лидера «Правого сектора»
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Один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской украинской организации «Правый сектор» уничтожен под Артемовском, информирует издание «Страна.ua».
По данным СМИ, речь идет о Дмитрие Коцюбайло, известном как Да Винчи, пишет издание со ссылкой на украинского адвоката Маси Найема, передает РИА «Новости».
Коцюбайло родился в Ивано-Франковской области, в запрещенную организацию вступил в 2014 году, когда ему было 18 лет. В 2021 году Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.
Ранее сообщалось, что ВС РФ контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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