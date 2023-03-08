 

Украинские СМИ сообщили об уничтожении под Артемовском лидера «Правого сектора»

08.03.2023, 4:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской украинской организации «Правый сектор» уничтожен под Артемовском, информирует издание «Страна.ua».

По данным СМИ, речь идет о Дмитрие Коцюбайло, известном как Да Винчи, пишет издание со ссылкой на украинского адвоката Маси Найема, передает РИА «Новости».

Коцюбайло родился в Ивано-Франковской области, в запрещенную организацию вступил в 2014 году, когда ему было 18 лет. В 2021 году Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02.21 / Взрыв во французском Бордо. Под обломками здания нашли тело женщины, ее муж в больнице в тяжелом состоянии

31.05.21 / Британские ученые разработали метод увеличения урожайности томатов

12.06.21 / В ГИБДД нашли позволяющую не платить штрафы лазейку

04.01.22 / “На Галкина похож”, “Горячая пара”. В сети обсуждают новогоднее фото 30-летнего внука Пугачевой с 24-летней женой

20.05.21 / «Отравителю с газировкой» вынесли приговор

01.07.20 / В Подмосковье начался угрожающий соседним зданиям крупный пожар в ангаре с покрышками

31.07.20 / Россия возмутилась осквернением памятника Рокоссовскому

02.09.21 / TVP Info – наш корреспондент покинул Москву — российский МИД не продлил ему аккредитацию

25.03.21 / Производство об убытках в 2,2 млн грн Службы внешней разведки направили в суд

12.02.22 / В компании Apple нехотя раскрыли планы по выпуску новой операционной системы для VR

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика