 

В Турции в поддержку кандидата от оппозиции высказались более 56% участников опроса

08.03.2023, 2:38, Новости дня
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Кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу готовы поддержать более 56% участников опроса компании ORC.

В Турции с 4 по 6 марта был проведен опрос, в котором участие приняли 1850 человек в 28 провинциях страны. На вопрос, за кого из кандидатов готовы проголосовать на выборах 14 мая, 43,2% участников назвали действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а кандидата от оппозиции Кылычдароглу – 56,8%, информирует РИА «Новости».

Накануне лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу объявили единым кандидатом от оппозиционного «Народного альянса» на всеобщих выборах в Турции.

Ранее газета Hurriyet сообщила, что исход всеобщих выборов в стране на фоне конфликта в оппозиции предрешен, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган будет переизбран с большим числом голосов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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