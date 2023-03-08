Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель призвал Тбилиси уважать права граждан Грузии на мирный протест

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступил с утверждением, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является плохим развитием событий для Грузии и противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз.

Боррель заявил, что парламент Грузии во вторник принял в первом чтении новый закон о транспарентности внешнего влияния, который якобы несовместим с ценностями и стандартами ЕС и противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз. Глава внешнеполитической службы Евросоюза выразил мнение, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа, передает ТАСС.

Он также выступил с утверждением, что закон в его нынешней форме грозит оказать замораживающий эффект в отношении гражданского общества в Грузии и медийных организаций с негативными последствиями для многих граждан республики. Кроме того, Боррель предупредил, что реализация закона может иметь серьезные последствия для отношений Грузии с ЕС.

Боррель также призвал уважать права грузинских граждан на мирный протест.

Ранее Госдеп США пообещал отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих свободно собираться и выражать свою позицию. Тем временем власти Грузии задействовали спецназ для разгона митинга в Тбилиси.

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