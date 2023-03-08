Помощница министра финансов США Розенберг сообщала о планах G7 пересмотреть потолок цен на российскую нефть в марте
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Страны «Большой семерки» (G7) планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть, сообщила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.
Розенберг заявила, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен (на российскую нефть, передает РИА «Новости».
При этом она уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, рассчитывают ли в Вашингтоне, что ограничение предельной стоимости российских энергоресурсов повлияет на позицию Москвы в отношении конфликта на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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